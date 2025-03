Anúncio do elenco de Vingadores: Doomsday bate recorde histórico na Marvel

O filme tem estreia confirmada para 30 de abril de 2026 no Brasil. No elenco, nomes como James Marsden, Channing Tatum, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Tom Hiddleston e Paul Rudd, entre outros.

O recorde de "Vingadores: Doomsday" foi celebrado pela própria Marvel, através de comunicado nas redes sociais. "275 milhões de visualizações. Mais de 50 trending topics. 27 cadeiras. Mais de 5 horas. Um enorme obrigado aos maiores fãs do universo", afirmou a empresa, por meio de seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

