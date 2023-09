Antony admite 'relação turbulenta', mas alega que ex-namorada manipulou prints

Antony chorou em apenas um momento da entrevista: ao falar sobre o futuro de sua carreira profissional. Ele disse não achar que a carreira no futebol acabou. "Eu vim do nada, passei muitas dificuldades e estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida, de ser acusado de uma coisa que não fiz."

Antony negou ter socado os seios de Gabriela, o que, segundo ela, teria feito com que a prótese do silicone virasse. O jogador contestou a afirmação dizendo que, desde 2020, Gabriela já tinha um diagnóstico de rotação da prótese.

O jogador não negou sentir ciúmes de Gabriela e disse que havia uma troca de xingamentos. "Ela muitas vezes foi agressiva comigo. Me xingava. E como eu disse, de ambas as partes. Ela me ofendia e eu ofendia ela também. Me xingava de filha da p... Me xingava de lixo. Era uma troca de palavrões ali que, claro, não é certo", falou.

O jogador também alegou alterações nos prints apresentados pela ex-namorada. "Ela manda uma mensagem e apaga uma frase que eu mandei, só deixa uma palavra lá que eu escrevi", disse. "Ela manipulou as mensagens e eu tenho prova de tudo isso". Antony disse que sua equipe jurídica apresentará um parecer técnico à Justiça que comprova as alterações.

Um dos prints anexados pela acusação ao inquérito mostra o atacante irritado por ela ter curtido fotos nas redes sociais de Neymar com o amigo Gil Cebola. "Olha, teve uma vez que ela pegou meu celular e mandou uma mensagem falando disso. Como se fosse eu", falou Antony sobre o conteúdo. "Até porque eu tenho uma relação com o Neymar muito boa."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.