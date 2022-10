Antônio Fagundes conta ser fã de videogame e montanha-russa

O ator atualmente está em cartaz com a peça "Baixa Terapia", no Tuca, em São Paulo. A comédia já levou mais de 350 mil pessoas ao teatro.

Fagundes já havia falado sobre a decisão em entrevista ao Flow Podcast. Ele foi chamado para interpretar o Velho do Rio, em "Pantanal", mas não quis abrir mão da rotina no teatro.

Ele também fez uma ressalva: disse que os games mexem com o cérebro ao estimulá-lo de forma diferenciada, com atenção voltada a várias ações ao mesmo tempo.

Segundo ele, a mulher, Alexandra Martins, vê os games ao lado dele como se fossem filmes. No momento, ele joga "God of War".

