Anne Lottermann conta que passou por cirurgia para retirar câncer de pele

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anne Lottermann, 40, contou, em entrevista ao podcast Reviravolta que enfrentou um câncer de pele assim que perdeu o marido, o publicitário Flávio Machado, em 2017.

Ele tinha 41 anos quando foi diagnosticado com um câncer raro no peritônio, e o tratamento durou sete meses.

"Um ano depois que ele [Flávio] desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você. Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele", revelou.

Ela também contou a forma como eles se conectavam como casal. "A gente sempre teve muito essa conexão espiritual. Da primeira vez que a gente se abraçou... a gente falava. Isso foi comum durante os 12 anos de relacionamento. Aquele abraço? parecia que a gente estava se encontrando espiritualmente, parecia duas almas que tinham se reencontrado nesse plano terrestre."

E ainda seguiu com declarações ao companheiro. "Ele foi um anjo da guarda na minha vida. Não foi só um marido, um namorado, não foi só o pai dos meus filhos, foi um cara que me preparou para o que eu precisava viver dali para frente. Ele sentia que ele estava indo, então ele me preparou para passar por tudo o que eu precisava passar e acho que a gente veio para ajudar na evolução espiritual um do outro, porque sempre fui muito parceira dele e ele sempre foi muito meu parceiro e me deixou dois filhos maravilhosos, que são os amores da minha vida."