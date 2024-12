Aniversário da Casa das Rosas traz música e oficinas gratuitas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa das Rosas completa 89 anos neste mês e promove um fim de semana com atividades gratuitas para celebrar. O casarão da avenida Paulista abre as portas a partir das 10h30 neste sábado (14) e domingo (15) com visita mediada, oficina e apresentações musicais.

Construído em 1935, o local foi reaberto em outubro do ano passado após dois anos de reformas. No sábado, o cronograma começa com uma visita mediada que explica as referências da avenida dos anos 1930 até os dias atuais. Em seguida, às 14h, é a vez de uma oficina de samba-rock -um gênero musical com destaque nos anos 1960 e 1970.

A partir de 16h30, o coral Asa da Palavra apresenta músicas em homenagem aos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre elas, "Augusta, Angélica e Consolação", de Tom Zé e "Lá vou eu", de Rita Lee. Já no domingo, às 10h30 e às 14h, a comemoração é voltada para crianças de até 7 anos, com uma ação que incentiva o aprendizado por brincadeiras no quintal do museu.

Além da comemoração, o museu participa de uma caminhada educativa na sexta-feira (20), das 14h às 16h. Nessa atividade, os participantes conhecerão a história de casarões remanescentes na avenida Paulista, especialmente algumas obras projetadas pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Para participar, é necessário fazer inscrição no link: https://poiesis.education1.com.br/publico/inscricao/cb92c899ab0e2c0fcf4d4e11e9930f6a.

ANIVERSÁRIO DA CASA DAS ROSAS

Quando Sáb. (14), das 10h30 às 17h30. Dom. (15), das 10h30 às 16h

Onde Av. Paulista, 37, Bela Vista, região central

Preço Grátis

Link https://www.instagram.com/casadasrosas/