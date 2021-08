Anitta vai ganhar estátua em museu de cera de Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quiser fazer uma selfie com Anitta, 28, vai poder fazer isso em Nova York muito em breve. A cantora brasileira anunciou nesta sexta-feira (13) que será homenageada com uma estátua na filial da cidade americana do museu de cera Madame Tussauds.

Anitta compartilhou detalhes da produção de sua estátua nas redes sociais. No vídeo, é possível vê-la escolhendo a melhor pose e colaborando com os artistas responsáveis pela figura de cera, que tiram suas medidas e analisam os tons de pele, cabelo e olhos.

De acordo com a assessoria da cantora, cerca de 20 artistas vão trabalhar na produção da peça, que será feita em Londres, na Inglaterra. Ela deve ficar pronta dentro de seis meses, quando poderá ser transportada para a nova casa, em Nova York, onde ficará em exposição.

O Madame Tussauds é o museu de cera mais famoso do mundo. Nele, são eternizadas pessoas que se notabilizaram em alguma área. A filial de Nova York fica perto da Times Square, um dos pontos turísticos da cidade.

Anitta já figurou no 15º lugar da lista dos músicos mais influentes nas redes sociais, da Billboard. Seu último álbum, "Kisses", foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Urbana.

Recentemente, o single "Girl From Rio" se tornou a primeira música da cantora a entrar na parada americana US Top 40 Radio, uma das mais importantes dos Estados Unidos. No momento, ela está gravando seu próximo álbum de estúdio, com músicas em português, espanhol e inglês.