Anitta usa vestido de R$ 197 mil em premiação nos EUA; peça está esgotada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, marcou presença no tapete vermelho do Billboard Music Awards 2022 e chamou atenção com seu look e acessórios. A premiação de música americana aconteceu neste domingo (15), e foi realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A artista usava um vestido rosa das grifes Fendi + Versace, que custa mais de US$ 38 mil -cerca de R$ 197 mil. A peça metálica e com detalhes dourados nas alças já está esgotada no site oficial da marca. Além disso, Anitta também usou saltos da marca Jimmy Choo, no valor de US$ 1,175 -o equivalente a R$ 5,951.

A cantora completou o look com joias da marca de luxo Tiffany and Co. A artista apresentou uma das categorias da noite, que ainda contou com apresentações de artistas como Bruno Mars e Florence and the Machine.

Focada em sua carreira internacional, a cantora participou recentemente do clipe oficial da música "First Class", do rapper americano Jack Harlow, 24. A cantora e o rapper compartilharam em meados de maio, nas redes sociais, um trecho do videoclipe.

"Eu acho que Jack Harlow está me colocando na primeira classe nesta sexta-feira", escreveu Anitta na postagem no Instagram, que recebeu comentários de anônimos e famosos. A atriz Alice Braga comentou "sério", acompanhado de emojis com cara de admiração. A influenciadora Gkay escreveu: "Não consigo parar de gritar" e "Dona de Tudo".