Anitta troca evento de Kim Kardashian por festa de Carla Perez: 'Gratidão'

Em 24 horas, a canção foi a que mais cresceu dentro do Top 30, subindo quatro posições em relação ao dia anterior, e alcançando a 17ª posição. A música superou o pico de "Vai, Malandra" (2017), que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify.

Além da agenda cheia, Anitta também bateu seu recorde pessoal nesta sexta-feira após a música "Envolver" de ultrapassar os 2 milhões de streams no Spotify, fazendo a cantora entrar para a lista de 20 músicas mais ouvidas no mundo na plataforma.

"O universo sempre manda de volta as oportunidades pra gente desde que a gente saiba agir com respeito e gratidão. Acredito que o importante na vida é ter palavra e não esquecer de quem esteve em nossos lado em momentos delicados", completou.

"Amores, entendo a posição de vocês que estão bombardeando o Twitter com esse assunto", afirmou Anitta, que disse ter recebido o convite de Kim Kardashian há alguns dias, quando já tinha fechado participação no evento promovido por Carla Perez.

A resposta veio após o questionamento de alguns fãs, que se mostraram indignados com escolha da cantora diante dos dois eventos que acontecem neste sábado (19). Além de Anitta, o Carnaval de Carla Perez, que acontece em Orlando, nos EUA, terá também Harmonia do Samba, Saulo e Péricles.

"Existe uma coisa chamada palavra e eu tenho muita. Xanddy e Carla são meus amigos e me apoiaram quando decidi ter meu primeiro trio em Salvador, mesmo quando muita gente ainda era contra", afirmou Anitta no Twitter.

