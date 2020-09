Anitta terá Cardi B como parceira em música que será lançada dia 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um grande mistério, agora é oficial. A nova parceira musical de Anitta, 27, é Cardi B, 27. Ambas lançarão no próximo dia 18 de setembro uma música. O outro parceiro do single é Myke Towers.

Aliás, a capa do disco "Me Gusta" acabou vazando na internet antes do prazo. Na imagem os nomes dos dois músicos aparecem e o mistério chegou ao fim.

Nesta segunda-feira (14), a própria cantora brasileira, para alimentar o mistério, fez um vídeo no qual compilou vários depoimentos de amigos famosos sugerindo que a parceria musical seria com Cardi B.

As conversas entre elas começaram em julho de 2019, quando Cardi B. teve de cancelar o show que faria no Rock in Rio. Ela fez uma live com fãs e alguns pediram para que a cantora e Anitta fizessem uma parceria.

Anitta a provocou pelo Twitter e as duas passaram a trocar mensagens. No início deste mês, Cardi B demonstrou ser fã de Anitta ao compartilhar um vídeo dançando uma das músicas da brasileira.

Ela rebolou ao som de "Vai Malandra" em um vídeo no Instagram. A canção de Anitta chamou a atenção não só dos brasileiros, mas também dos seguidores de Cardi B norte-americanos. O rapper Bobby Lytes inclusive deixou um comentário na publicação, perguntando qual a música que a cantora estava dançando.

Fã do funk brasileiro, a norte-americana também já publicou vídeos ouvindo músicas de Mc Kevin O Chris e de Ludmilla.