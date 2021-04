Anitta quase tem apresentação cancelada por falso positivo para Covid

"Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contra-provas do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos. Portanto, Anitta se apresentará hoje, dia 15 de abril, no prêmio Latin Ama", concluiu a nota.

"Esclarecimento Anitta Latin Amas: Para participar do prêmio Latin Ama, a cantora Anitta realizou (na última segunda-feira - 12/04) um teste do tipo 'rápido' para detectar o corona vírus e o resultado foi 'positivo'", começou.

