Anitta pede que Jade fique logo com Paulo André no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos pouco, parece que um flerte cada vez maior entre Jade e Paulo André vai acontecendo na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo). Em conversa com Viny, que pedia para ela investir no atleta, a resposta da influenciadora foi: "Pode deixar".

Até mesmo Anitta entrou na história. Depois de se apaixonar por Rodrigo, agora ela diz não querer mais o brother e afirma que Paulo André faz mais o seu estilo.

Como resposta de uma publicação que repercutia o papo entre Jade e Viny, ela escreveu que caso a moça não tome uma atitude ela sairá na frente. "Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe eu vou invadir essa casa e roubar pra mim. Fica esperta minha amiga", postou a cantora.

Mas apesar da proximidade dos dois, a influenciadora parece resistente com a possibilidade de se relacionar com o atleta olímpico.

Na madrugada de domingo (23), enquanto acontecia a primeira festa do BBB 22, Pedro Scooby conversou com Jade e disse para ela dar uma chance para Paulo André. "Olha que bonitão", falou o surfista.

Bárbara também estava na ocasião e incentivou a colega de confinamento. "Vocês querem arrumar problema pra minha vida", rebateu Jade para Scooby. O ex de Luana Piovani, 45, respondeu: "Não! É solução! É o que há de melhor!".

Jade Picon ficou na defensiva e também disse que não ficaria com o atleta porque está em um reality show. Scooby se intitulou como "cupido" e continuou falando sobre Jade e Paulo para outros participantes.

Desde que chegou na última quinta-feira (20), após receber diagnóstico positivo para a Covid e ficar de fora da estreia do programa, Jade vem interagindo com Paulo André. Os dois já se aproximaram em alguns momentos.

Jade Picon namorou com o ator João Guilherme, 19, por três anos. Após o rompimento em setembro do ano passado, ela foi alvo de uma grande polêmica. O influenciador e ex-namorado de Anitta, 28, Gui Araújo mentiu ao falar em A Fazenda 13 que teria ficado com Jade enquanto ela namorava João.

