Anitta faz show na final da Champions League neste sábado; saiba como assistir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitas pessoas terão interesse em assistir à final da UEFA Champions League neste sábado (10), não só por causa da partida entre Manchester City e Inter de Milão, mas também pelo show de abertura de Anitta. A cantora levará o funk para o gramado do estádio em Istambul, na Turquia, em uma apresentação que poderá ser assistida online.

A brasileira se apresentará ao lado do cantor nigeriano Burna Boy e do DJ Alesso, com quem fez o single 'Is That for Me'. Anitta será a primeira brasileira e sul-americana a se apresentar na final da decisão do campeonato e promete surpresa durante a performance.

Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, no UOL, a artista afirmou que cantará seus hits mais recentes, como "Envolver" com diversão. "Óbvio que vai ter um momentão de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando", disse.

Essa não é a primeira vez que Anitta se apresenta em um evento esportivo. Nos jogos Olímpicos de 2016, por exemplo, ela cantou ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O jogo da Champions League começa às 16h (horário de Brasília) e a previsão é que o show de Anitta aconteça 30 minutos antes da partida --ou seja, entre 15h e 15h30.

A final será transmitida tanto online quanto na televisão. Poderá ser acompanhada pelo SBT, canal de TV aberta, TNTSports e no streaming HBO Max. Além disso, estará disponível canal do YouTube da UEFA , no site uefa.com e no perfil do TikTok .