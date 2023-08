Anitta estrela campanha da marca de lingeries de Rihanna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta está sendo reconhecida internacionalmente não apenas pelas músicas em inglês ou espanhol, mas também no mundo da moda. A cantora estrela campanha da Savage X Fenty, marca de lingeries de Rihanna.

Por meio de uma publicação no Instagram, o perfil oficial da marca compartilhou cliques da artista usando um top de pedrarias e uma calcinha da coleção Crystal Crush Xtra. A parceria entre as duas não é de hoje, já que Anitta se apresentou no desfile da empresa em 2022.

Segundo ela, a escolha para a parceria foi contribuir com a diversidade na indústria. "Todos deveríamos ser capazes de expressar nossa sensualidade e o quão bem nos sentimos sobre nós mesmos e Savage X Fenty tem tudo a ver com celebrar essa liberdade de ser. Eu sou uma grande fã", disse ela em entrevista à revista Glamour britânica.

A artista ainda comentou sobre as cirurgias plásticas que fez ao longo do anos e refutou a ideia de que o motivo foi por ter vergonha do próprio corpo.

"Eu fiz simplesmente porque queria fazer e gostei do resultado. As pessoas sempre dizem 'ame-se', mas nunca dizem quando mudaram alguma coisa. Se você quer mudar, vai lá e mude, não perca tempo se preocupando com isso e com o que as outras pessoas pensam."