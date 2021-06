Anitta esbanja carisma ao gravar comercial no Aterro do Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mal desembarcou no Brasil após passar um tempo nos Estados Unidos, a cantora Anitta, 28, já colocou em dia sua agenda de compromissos em solo brasileiro.

Na manhã deste sábado (5), ela gravou cenas para um comercial de uma grande rede varejista pelas ruas do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Esbanjando carisma, Anitta acenou para fãs e mostrou desenvoltura ao conduzir uma bicicleta. Também dançou. Ela usou look composto por um conjunto de calça e cropped transparente e depois trocou para um short jeans com camiseta amarela e tênis.

Recentemente, Anitta revelou que estava namorando o empresário americano Michael Chetrit. Perguntada por uma rádio se estava namorando um bilionário, como foi especulado pela imprensa, a funkeira não titubeou.

"Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária", disse. "Se a minha estiver grande, está ótimo", emendou.

A cantora também é capa da revista inglesa Gay Times, que em junho foca a representatividade LGBTQIA+. A artista é bissexual e ao longo da reportagem fala sobre preconceitos que existem tanto fora quanto dentro da comunidade.

"Quando se trata de bissexualidade, é meio complicado porque antes de tudo eu nunca namorei uma mulher. Eu tive relacionamentos com garotas, mas foi muito casual. Não foi uma situação de longo prazo", disse ela sobre não ser reconhecida como bissexual.

"As pessoas, às vezes, dirão: 'você não é bissexual de verdade, você só sai com homens'. Não penso que isso signifique que eu não sou. Imagine se eu falasse que sou heterossexual e alguém me pegasse beijando ou saindo com uma garota. Eles diriam: 'meu Deus, você é uma mentirosa!'."