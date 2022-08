Anitta entra de vez na campanha e elogia novo jingle de Lula

Não é pouco, levando-se em consideração o poder de alcance dos quase 80 milhões de seguidores que a cantora acumula no Instagram e no Twitter. Lula sabe disso e aproveitou para faturar: "A Anitta aprovou. Vem conferir o jingle!", postou o presidente duas horas depois, marcando o perfil da cantora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançado neste sábado (20), o novo jingle da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi elogiado publicamente por uma de suas mais potentes apoiadoras. Anitta, que já declarou seu voto no petista e, à época, se dispôs a ajudar na campanha, foi às redes para dar seu aval ao vídeo publicado no Twitter. "Sensacional hahahhaha", comentou a funkeira, na linguagem da geração Z.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.