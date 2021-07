Anitta elogia beleza de jogador de vôlei brasileiro e tem resposta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 28, continua de olho nos atletas de Tóquio, seja pela competência deles em seus esportes, seja pela beleza. Recentemente, ela elogiou o jogador de vôlei de praia brasileiro Vinicius Freitas, 26. Porém, ele é gay.

Foi no último sábado (24) que, ao ver uma foto dele sem camisa, se derreteu pelo atleta. "Eu adoro vôlei de praia, menina", postou ela antes de ser alertada sobre a sexualidade do rapaz.

Porém, o que começou como uma cantada parece ter virado uma amizade virtual. Freitas publicou uma conversa privada com Anitta na qual ele a convida para ir ao outro lado do mundo. "Vem pra Tóquio", escreveu ele. Anitta está na Flórida.

A artista mandou um "Arrasa" para ele. Então, o jogador respondeu mais uma vez. "Não brinca com meu coração, mulher. Quer me matar? Duvido que é tu mesmo", brincou.

Pelas redes sociais, Vinicius Freitas não esconde seu relacionamento com o médico Rafael Helmer. "Meu olhar mais bonito, culpa do feitiço que você jogou em mim", publicou o atleta numa das legendas com o amado.

Já Anitta revelou através de seu Instagram que tem "dificuldade de focar" ao ver pessoas bonitas, concordando com um relato da skatista Letícia Bufoni, 28, que na madrugada desta segunda-feira (26) ficou de fora das finais da modalidade.

Bufoni fez um Stories falando sobre a beleza das pessoas que circulam na Vila Olímpica em seu primeiro dia de hospedagem. "Estou adorando este lugar. Todo lugar que você olha tem gente bonita. Vai no café da manhã, tem um monte de mulher bonita, com corpo bonito, homens com costas largas e musculosas", disse.

"Tem loiro, moreno, branco, preto, amarelo... tem de tudo, alto baixo... como eu nunca vim para as Olimpíadas antes? Que lugar maravilhoso", publicou ela. A cantora, então, deixou um comentário dizendo: "Eu na vida sempre".