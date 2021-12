Anitta é cortada de foto com colegas americanas, e fãs reclamam

Foi o suficiente para os fãs da brasileira se sentirem incomodados. "Por que vocês removeram justo a maior cantora?", reclamou um deles, mostrando com dados do Spotify que Anitta é mais ouvida que as colegas.

Tinhashe curtiu tanto a montagem que resolveu publicá-la também. Vale dizer que a foto original, com Anitta, também foi publicada. Porém, ela aparece por último no álbum de fotos, atrás de outras duas imagens.

