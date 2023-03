Anitta divulga regras de sua festa de aniversário: 'Quem não gostar delas, é só não vir'

O local da festa não foi divulgado e os fãs seguem na expectativa da presença de nomes como Lil Nas X, Billie Eilish e Rosalía, que são atrações do festival ao longo do fim de semana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta divulgou, em publicações nos stories do Instagram, as regras de etiqueta para sua festa de aniversário. O evento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24) em São Paulo, promete reunir uma seleta lista de convidados aproveitando a realização do Lollapalooza. "Regras da minha festinha de niver (lembrando que quem não gostar é só não vir)", começou a cantora, que está comemorando 30 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.