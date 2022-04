Anitta divulga nova capa de revista sem frase que gerou polêmica nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Tudo indica que Anitta, 29, aprovou a nova capa da revista americana Nylon, em que ela aparece fazendo pose. No começo do mês, a cantora havia se revoltado com uma outra versão da publicação, na qual era destacada uma frase que causou polêmica.

"Na América as pessoas só querem parecer descoladas", destacava a publicação. "No Brasil, todo mundo quer é se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá."

A nova capa não destaca nenhuma declaração da cantora. Apesar de não ter desmentido a declaração, Anitta afirmou que ela havia sido tirada de contexto.

Na ocasião, muita gente criticou a cantora por considerar que com essa declaração ela manchava a imagem da mulher brasileira no exterior. "Essas palavras saíram da sua boca? Saíram. Mas qual foi a pergunta? Qual foi o tom da sua resposta? Você falou rindo? Gritando? O que veio depois dessa fala? Essa é a questão. Vai do profissionalismo e bom senso do jornalista de transcrever a situação e não só as palavras", escreveu a artista no Twitter.

Anitta se disse triste por não ter conseguido que seu próprio assessor de imprensa intermediasse a entrevista internacional. "Porque se eu conseguisse [que ele intermediasse], meu amor... Sabe quando que iriam fazer sensacionalismo comigo? Na put* que p****. Eu estou soltando fogo pelo nariz", desabafou.

A cantora ainda se defendeu ao confirmar que jamais falaria algo depreciativo a respeito do povo brasileiro e finalizou descrevendo a situação como "Frustrante. Cansativo. Desestimulante".

Mas houve também fãs que apoiaram Anitta e que resolveram atacar a página da revista nas redes sociais. Como não havia mais a imagem da capa na conta da Nylon, os brasileiros usaram a última foto postada, de um beijo entre Kourtney Kardashian e Travis Barker, para criticar a revista e pedir respeito ao Brasil e pela artista. "Respeitem a Anitta e o Brasil", era o teor da maioria das frases nos comentários feitos por brasileiros.