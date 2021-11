Anitta demonstra interesse em Arrascaeta, do Flamengo, e pergunta se jogador é solteiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 28, irá se apresentar na final da Libertadores neste sábado (27) e mostrou estar interessada no jogador Giorgian de Arrascaeta, 27, um dos principais atletas do Flamengo, que irá jogar contra o Palmeiras na decisão.

Ela mostrou seu interesse ao comentar em uma publicação do perfil Choquei no Instagram, que noticiava sua presença na final do campeonato de futebol e publicou uma montagem de fotos da cantora e do atleta uruguaio.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu a artista nos comentários. Até o momento, Arrascaeta não respondeu o comentário da cantora, e os dois ainda não se seguem nas redes sociais, mas a pergunta de Anitta chamou a atenção dos internautas.

Recentemente, a artista revelou para a apresentadora Sabrina Sato, 40, em seu canal no Youtube, que sofre de cistite de lua de mel, uma infecção urinária que pode acometer a mulher após a relação sexual. Ela é popularmente conhecida com esse nome porque no passado o casal iniciava a vida sexual na lua de mel.

"Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível!", disse a cantora.

A ginecologista Amanda Volpato, da Clínica Hope, afirma que o problema não está relacionado ao tamanho do pênis do homem, mas ao deslocamento das bactérias, que estão na região, devido ao atrito durante a relação sexual.

"Pode levar bactérias que são da vagina e até da região anal para dentro da uretra [canal que conduz a urina] da mulher, que é muito curta", explica. Para evitar esse tipo de cistite, a médica recomenda que a mulher sempre tente urinar após a relação sexual. "Isso acaba diminuindo o risco [de ter essa infecção urinária]", explica a médica.

Os principais sintomas da doença são ardência ao urinar, sensação de que a bexiga está sempre cheia e quando vai ao banheiro sai pouca urina e dor no baixo ventre. Se a mulher apresentar esses sintomas, a médica recomenda que procure um médico.