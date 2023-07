Anitta defende Cardi B por jogar microfone em fã após ser atingida por um copo de bebida

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta defendeu Cardi B do ataque de fúria que a cantora teve durante um show em Las Vegas, Estados Unidos. A intérprete de sucessos como "Be Careful" e "I Like It" perdeu a paciência com um suposto fã ao ser atingida em cheio por um copo de bebida. Imediatamente, a cantora reage ao "banho" e arremessa o microfone na direção da pessoa.

"Agora as pessoas estão fazendo isso para hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", disse a brasileira em vídeo publicado em suas redes sociais. Anitta fez um feat com Cardi B na música "Me Gusta".

A funkeira, que circulou recentemente com ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias" (Netflix), pela Europa, citou um episódio envolvendo a cantora Bebe Rexha, que foi hospitalizada após ser atingida por um telefone arremessado no palco: "Se cai em mim e me leva para o hospital, igual a Bebe [Rexha]... Me leva para o hospital que eu vou levar você juntinho", disse.

Anitta então prosseguiu contando o que faria com o agressor. "Bato a cabeça, vai eu e você para o hospital. Quer ficar comigo? Vamos ficar juntos, f*didos. Joga a p*rra do telefone, eu quebro. Se for Samsung não quebro não, se for outro eu quebro", riu Anitta, que não perdeu tempo e ainda fez um merchan no desabafo.

No momento do incidente, Cardi B se apresentava na Drai's Beachclub, uma casa noturna de Las Vegas. O vídeo circula nas redes sociais mostra a confusão. Logo em seguida, os seguranças descem do palco e retiram o fã do evento.