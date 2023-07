Anitta dança funk e mostra prévia de música inédita em festa na Itália

O ator fez declarações para Anitta nas redes sociais, incluindo uma postagem beijando os pés da cantora e um story no Instagram observando os treino matutino da amada com a legenda: "Melhor Manhã".

Ela apareceu publicamente ao lado de Simone Susinna, galã do filme "365 Dias", 29, no evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.