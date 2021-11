Anitta dá festão e recebe Arrascaeta e Bruno Montaleone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 28, deu uma festança em sua casa no Rio de Janeiro logo após se apresentar na final da Libertadores no Uruguai. E entre os convidados estavam o jogador do Flamengo Arrascaeta e o ator Bruno Montaleone.

A curiosidade é que ambos já tiveram flertes com a cantora. Recentemente, Anitta achou o jogador uruguaio bonito e perguntou abertamente se ele estava solteiro.

Já com Montaleone, Anitta elogiou seu corpo na novela "Verdades Secretas 2". De acordo com o Extra, foi com ele que ela ficou ao final do evento de forma mais íntima.

Além deles, compareceram à festa nomes como Deolane Bezerra, Pedro Sampaio, Camila Loures, Isis Valverde, Juliette, Nicole Bahls, Nando Rodrigues, GKay, Lexa e Pocah.

Todos os convidados tiveram de apresentar carteira de vacinação pela Covid-19 e também houve testagem em massa.

Recentemente, a artista revelou para a apresentadora Sabrina Sato, 40, em seu canal no Youtube, que sofre de cistite de lua de mel, uma infecção urinária que pode acometer a mulher após a relação sexual. Ela é popularmente conhecida com esse nome porque no passado o casal iniciava a vida sexual na lua de mel.

"Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível!", disse a cantora.

A cantora passa alguns dias no Brasil antes de retomar sua carreira fora do país.