Anitta dá entrada em hospital em São Paulo

A última vez que uma internação de Anitta havia virado notícia foi em julho quando retornou de uma turnê internacional pela qual passou por vários países do mundo. A dona do hit "Envolver" teve de passar por uma cirurgia para tratar da endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.

"Já já eu volto para casa. Amanhã [sexta] tem show. Tudo certo e segue o baile", emendou a artista que acaba de lançar um álbum surpresa somente com músicas em português. O lançamento acabou caindo em algumas plataformas antes do tempo, e Anitta deu a entender que o erro na estratégia foi culpa da gravadora Warner Records.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.