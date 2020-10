Anitta conhece sobrinho, primeiro filho de Renan Machado: 'Momento mágico do dia'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 27, tirou uma folga na atribulada agenda profissional nesta sexta-feira (2) para conhecer Benício, primeiro filho de seu irmão, Renan Machado.

"Estamos indo lá agora ver quem, meu amor? Seu irmão, Benício! Vai lá titia e irmão. Você já viu ele ontem, né? O que vc achou?", perguntou a cantora a Breno, filho de um relacionamento anterior da mulher do irmão da cantora, Jeni Monteiro.

O garoto responde que achou o bebê fofo e muito lindo e diz ter chorado bastante quando o conheceu. Anitta confessa, então, não ter feito o mesmo quando soube do nascimento do bebê por estar em uma coletiva de imprensa.

"Quase chorei. Só não chorei mesmo porque eu estava no meio de uma entrevista. Agora vamos lá conhecer o Benício", disse a artista contando em seguida que foi Breno que escolheu o nome do recém-nascido.

Anitta usou a função Stories do Instagram para dar a notícia que o bebê havia nascido nesta quinta-feira (1º). "Então, meu irmão é papai! Eu estava no meio de uma entrevista, com uns 20 jornalistas da Espanha, deixei o celular com grupo da familia aberto pra acompanhar, né? De repente a foto do bebê"!

A última semana foi de muita comemoração para a cantora também em sua vida profissional. Ela apareceu na 90ª posição do ranking da revista Billboard com a música "Me Gusta", parceria com a americana Cardi B e o porto-riquenho Myke Towers.

Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo, o Hot 100. Pelas redes sociais, Anitta celebrou o feito. "Eu vou ficar bêbada agora mesmo", disse ela que também invocou os fãs de Cardi e Myke para comemorar.