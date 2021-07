Anitta confirma fim de namoro com empresário americano após 4 meses

Os dois começaram a ser vistos juntos em março, quando o americano apareceu ao lado da cantora na festa de aniversário dela em Miami. Depois, eles foram flagrados aos beijos no aniversário do rapper Travis Scott.

Quando o relacionamento com Chetrit foi confirmado, Anitta disse que não sabia se ele era bilionário, como era especulado pela imprensa. "Não estou nem aí se a [conta bancária] do bofe é grande ou é pequena", disse.

No mesmo dia, ela elogiou a beleza do jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas, antes de saber que ele era gay e tem namorado. Simpático, o rapaz a convidou para ir a Tóquio conferir as Olimpíadas.

No domingo (25), ela subiu ao palco de um show do cantor Xanddy na Flórida e disse que estava acompanhada de "um bando de gringo", entre os quais "uns 3 caras que eu pego aqui [nos Estados Unidos]".

O estado civil da funkeira vinha sendo alvo de especulações nos últimos dias. Apesar de ter assumido um namoro com o empresário americano Michael Chetrit em abril, ela vinha dando sinais de que não estava mais com ele.

