Anitta celebra fim de tratamento contra trombose

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 27, usou as redes sociais neste domingo (20) para comemorar sua recuperação da trombose, doença da qual foi diagnosticada no fim do mês de junho, quando também chegou a ficar internada em um hospital em São Paulo.

Primeiro Anitta compartilhou um clique em meio a equipamentos médicos onde escreveu na imagem "100% eliminada". Logo após a postagem, a cantora, que recentemente lançou seu novo single "Me Gusta", disse que a pedido de suas médicas, explicaria seu quadro de saúde.

"A trombose é uma doença tratável, curável. Ela tem sim risco de morte, muitas pessoas que são diagnosticadas e não fazem o tratamento final, podem ter uma série de riscos... se o coágulo chega no coração, no cérebro, no pulmão, mata de verdade", alertou.

Segundo ela, seu tratamento durou três meses e disse que agora está 100% curada. "Se não faz direitinho tem risco de morte, é uma doença muito grave que mata real."

Anitta descobriu seu quadro de trombose na fase inicial, o que a ajudou sua recuperação. Na época em que foi internada, a funkeira disse que foi submetida a uma série de exames para entender o que a levou ao diagnóstico.

Retomando a rotina de trabalhos, já que por conta da pandemia a cantora adiou diversos compromissos e shows em festivais, Anitta está dando inicio a uma nova fase na carreira musical. Agora no papel de artista, sem estar envolvida nas questões de marketing e gerenciamento de carreira, Anitta contou à Folha de S.Paulo, em recente coletiva de imprensa, que pretende se aposentar em breve.

"Quando tiver uns 30 e poucos anos quero ser mãe, parar um pouco. Aí se eu quiser voltar depois, em outro momento, eu volto sem problemas", respondeu a pergunta do site feita durante uma coletiva via Teams.