Anitta canta 'Me Gusta' no programa de Jimmy Fallon com look de onça e bailarinas mascaradas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com look de onça e acompanhada de bailarinas usando mascaras, Anitta, 27, foi a atração principal musical da noite desta quarta-feira (23), no programa The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC.

Ao anunciar a cantora, o apresentador Jimmy Fallon disse que "Girl From Rio" é o nome do novo disco de Anitta. A brasileira cantou sua nova música "Me Gusta". Cardi B e o cantor Myke Towers participaram de forma remota. Imagens do Rio também foram exibidas durante a apresentação.

Essa não foi a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente. Em 2017, a cantora esteve no programa para apresentar a música "Switch", que lançou ao lado de Iggy Azalea.

No entanto, a presença de Anitta no palco durou tão pouco que virou meme. Na internet, fãs comentavam que Iggy estaria tentando atrapalhar a carreira internacional da brasileira. Desta vez, ela foi a estrela principal.

Exibido desde 1954 pela NBC, o Tonight Show é um dos mais emblemáticos programas da história da televisão. Fallon é o seu sexto apresentador, que já teve Johnny Carson (de 1962 a 1992) e Jay Leno (1992 a 2014) ocupando anteriormente o seu lugar.

Há poucas semanas, Anitta também apareceu no talk show de James Corden.