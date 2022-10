Anitta agradece fãs após vencer três categorias do Prêmio Multishow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para agradecer aos fãs por ter vencido três categorias do Prêmio Multishow 2022. A cantora, que não compareceu na cerimônia de premiação, tem gerado boatos de que está com depressão após desabafar nas redes que não tem sentido vontade de sair de casa.

"Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmios. Quero dizer que eu estou muito feliz, vocês são as coisas mais importantes da minha vida", disse a cantora que venceu nas categorias Artista do Ano, Música do Ano e Clipe do Ano TVZ.

A artista explicou que não pode participar da premiação, mas teve a ideia de mandar fãs no lugar. Segundo ela, havia mais fãs no Prêmio Multishow caso ela ganhasse mais alguma categoria. "Não pude estar presente, mas espero que tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os prêmios", disse.

Anitta disse que ganhou prêmios suficientes para ficar super feliz, mas se não tivesse vencido nenhuma categoria estaria feliz do mesmo jeito. "Eu tenho a maior gratidão do mundo de ter fãs como vocês. Obrigada a todo mundo que me apoia e torce por mim. Amo vocês demais, a gente vai se encontrar muito em breve", disse.

Nas redes, fãs demonstraram preocupação com a cantora que apareceu com um curativo em uma das mãos. "Tá doente. Por que não abre o jogo?", perguntou uma internauta. Outra fã demonstrou preocupação com o curativo: "Amor o que é isso na sua mão? Nós te amamos muito tá."

"Velho você não está bem, estão tão notório isso... nunca me preocupei tanto como agora", comentou uma fã. "Verdade desde do término [do namoro] que ela sumiu, fico com medo do quadro depressivo ter voltado. Fica bem Anitta", tuitou outra usuária da rede social.