Angus Cloud era garçom e foi descoberto 'por acidente' pela HBO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Angus Cloud, conhecido por ter vivido Fezco em "Euphoria", morreu nesta segunda-feira (31) e ingressou na série da HBO "por acidente". Conforme entrevista ao New York Times em março do ano passado, ele conta como chegou a um teste para o papel da premiada série da HBO, além de revelar detalhes de sua vida antes da atuação.

Em 2018, Cloud estava caminhando pela rua Mercer, em Greenwich Village, quando foi abordado por Eléonore Hendricks, uma das agentes de elenco de "Euphoria". "Nós ainda estávamos à procura de atores para o elenco principal, especialmente para o papel de Fezco", disse Hendricks. "Por isso, quando vi Angus, o parei na rua para conversar. Ele estava com um amigo. É o tipo de coisa que acontece em Nova York, ainda que seja difícil de acreditar".

Na época, Cloud era garçom no Woodlands, um restaurante perto do Barclays Center, em Brooklyn. Ele desconfiou que a abordagem fosse alguma trapaça, mas o amigo o convenceu a ligar. "Antes disso, nunca tive vontade de ser ator", ele disse. "Acho que eu estava no lugar certo na hora certa".

Após o ocorrido, o jovem nascido em Oakland, Califórnia, se mudou para Los Angeles, onde dividiu uma casa com amigos, para as gravações da série de sucesso.

Fezco, inclusive, conforme atesta a reportagem do New York Times, deveria ter morrido na primeira temporada, mas os produtores decidiram mantê-lo vivo, de acordo com uma agente de elenco, depois que Sam Levinson, o criador da série, viu o desempenho de Cloud. O papel de Fezco cresceu na segunda temporada, e inclui o começo de um romance com Lexi (interpretada por Maude Apatow), que alimentou muitas conversas online.

"Acho que o relacionamento entre Fezco e Lexi é cool", disse ele, na entrevista. "Não há pressa, e não é algo que esteja na tela em cada episódio, mas, quando está, é algo realmente especial".