Angela Ro Ro adia show no Rio por problema de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro, 73, adiou o show "Cheia de Amor pra Dar", que apresentaria nesta sexta-feira (7) no Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro, por um problema de saúde que não foi informado.

