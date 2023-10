Andressa Urach faz tatuagem de cifrão no rosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último domingo (29), a ex-participante de A Fazenda, Andressa Urach, 36, anunciou que fez uma tatuagem no rosto. Conforme a imagem divulgada em seu perfil no Instagram, o desenho escolhido foi um cifrão tatuado logo abaixo do olho esquerdo.

"Eu estava com uma pequena mancha no rosto que estava me incomodando e já havia tentado vários procedimentos estéticos para removê-la, mas essa manchinha teimosa não desaparecia", justificou.

A ex-Miss Bumbum prosseguiu e compartilhou o raciocínio por trás da tatuagem facial, dizendo: "Então eu queria tatuar alguma coisa em cima da manchinha. Aí eu pensei: o que eu gosto? Tinha duas opções, coração ou dinheiro. Eu gosto mais de dinheiro (risos)", brincou ela.

Esse é apenas o começo das marcações pelo corpo. "Já está agendado. Quero terminar algumas que eu já comecei, cobrir outras [tatuagens]. Tem bastante coisa que eu quero fazer, ainda."