Andressa Urach faz ensaio fotográfico na noite de núpcias e celebra relação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach, 33, fez um ensaio fotográfico em sua noite de núpcias após seu casamento com Thiago Lopes. As imagens foram divulgadas por ela nas redes sociais. Ela diz que estava há pelo menos três anos sem sexo.

"Meu amigo, marido, amante e pai dos meus filhos. Te amo amor. Valeu a pena esperar tantos anos em Deus para te encontrar. Você me completa em tudo", publicou ela. Nas fotos é possível ver o casal na banheira cheia de espuma e flores com espumante.

"Você foi e será sempre a minha namorada, a minha noiva e, agora, a minha esposa. Eu te amo, Andressa, e quero de amar cada dia mais. Você me faz feliz", publicou Thiago em seu Instagram.

Andressa Urach oficializou os votos de compromisso com Thiago Lopes na tarde desta segunda-feira (21), em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada, para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

A modelo e apresentadora, que recentemente se afastou da Universal por estar decepcionada com a igreja, contou com uma equipe de maquiadores e fotógrafos para a realização do evento, que a princípio aconteceria no dia 17 -a mudança de data foi devido ao mau tempo.

Com um vestido branco e longo, a ex-vice Miss Bumbum subiu no altar com trajes tradicionais. O noivo, por sua vez, também se vestiu de branco. Agora, os dois vão passar a lua de mel na República Dominicana.

O relacionamento do casal foi oficializado ao público recentemente. Andressa Urach chegou a fazer mistério sobre o companheiro. Ela compartilhou a primeira foto ao lado de Lopes em suas redes sociais no início do mês. "Para sempre, meu Thiago", escreveu na legenda da publicação.

Pouco tempo antes de subir no altar, Urach disse que estava empolgada com o casamento. "Thiago é um presente de Deus na minha vida. Com ele me sinto segura e pela primeira vez me sinto amada e cuidada de verdade."

Recentemente, a influenciadora revelou que desistiu de voltar para São Paulo em janeiro para ser apresentadora de TV a pedido do seu atual noivo, que mora no Rio Grande do Sul. "Meu amor nao queria ficar longe de mim, pediu para eu nao ir embora e, entao, ele me pediu em namoro e na hora aceitei", contou nas redes.