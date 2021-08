Andressa Urach está grávida do segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Andressa Urach, 33, está grávida. A notícia foi dada por Thiago Lopes, 36, marido da modelo e influenciadora digital, na tarde deste sábado (7). "Com muita alegria informo que serei papai. [...] Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo", disse ele.

Lopes lembrou ainda que neste domingo (8) vai comemorar seu primeiro Dia dos Pais. A postagem acompanhava uma foto na qual ele exibia um resultado de teste de gravidez positivo. Até o momento Urach não se pronunciou a respeito da novidade.

O casal oficializou os votos de compromisso no fim de dezembro de 2020, em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada, para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

A modelo e apresentadora, que se afastou da Universal por estar decepcionada com a igreja, contou com uma equipe de maquiadores e fotógrafos para a realização do evento, que teve a primeira data adiada devido ao mau tempo.

Com um vestido branco e longo, a ex-vice Miss Bumbum subiu ao altar com trajes tradicionais. O noivo, por sua vez, também se vestiu de branco. Eles assumiram o namoro um mês antes da cerimônia em que se uniram oficialmente.

O bebê que Urach espera será o segundo filho dela. Ela já é mãe de Arthur, 16, fruto da relação com Tiago Costa, de quem se separou em 2008. Eles, porém, reataram e casaram em outubro de 2016, rompendo definitivamente seis meses depois.