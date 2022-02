Andressa Urach é transferida para UTI após pressão alta e contrações

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Andressa Urach, que está grávida de 33 semanas, precisou ser internada na noite de sexta-feira (4), após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações. De acordo com o marido, Thiago Lopes, o casal ficou preocupado com a saúde do bebê.

O pai publicou vídeos no canal do YouTube da modelo para dar detalhes sobre a situação. "Será que vai ter o Leon agora?", disse Thiago brincando com a esposa enquanto faziam a ficha cadastral no hospital. Ela precisou ficar internada.

Neste domingo (6), o publicitário fala de dentro do carro avisando que Andressa precisou ser transferida para um hospital com UTI em Porto Alegre. Dirigindo, ele conta que, além de itens pessoais do casal, também precisou montar a mala de maternidade do filho, caso o parto aconteça. "Estou na pressa antes que a ambulância saia", diz.

Andressa também é mãe de Arthur, que tem 16 anos.