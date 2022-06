Andressa Urach dá carrão de Dia dos Namorados ao marido no valor de R$ 117 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach, 34, comprou um carrão ao marido, o empresário Thiago Lopes. Trata-se de uma SUV branca da Chevrolet cujo valor no mercado de acordo com o site da montadora do ano de 2022 começa em R$ 117 mil.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Andressa diz que a princípio a ideia era comprar um carro menor e mais barato, mas o carrinho do pequeno Leon não caberia no bagageiro do novo veículo.

"O carrinho não coube. Para ver como Deus é bom. Estávamos com um dinheiro a receber, não recebemos, e caso tivéssemos recebido teríamos comprado o carro pequeno. Meu marido deu uma pesquisada e viu um carro grande e que suprisse nossas necessidades", diz ela.

Curiosamente, em janeiro Andressa foi às redes sociais para reclamar de falta de dinheiro. Na época ainda grávida de sete meses, ela dizia que quem arcava com todos os custos e despesas da casa era o marido e que a situação financeira estava complicada.

Urach chegou a pedir doações em dinheiro aos fãs para que pudesse pagar a fatura do cartão de crédito.