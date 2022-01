Andréia Sadi revela que faz terapia e busca ombro de amigos por saúde mental

A jornalista é mãe de João e Pedro, os gêmeos de oito meses de vida, frutos de seu relacionamento com o também jornalista André Rizek. Em abril, ela publicou as primeiras fotos dos meninos e se declarou.

Ela segue em isolamento depois de receber o diagnóstico positivo na última quarta-feira (26). Por enquanto, sente apenas alguns sintomas como cansaço e dor no corpo. "Tomei as três doses e estou me recuperando", emendou em outra postagem.

De acordo com ela, a saúde mental é seu maior desafio a ser superado. "Quem disser que está bem, no 3° ano de pandemia, nós vivendo o que estamos vivendo, olha, desconfio. Por aqui, um dia de cada vez, terapia, buscando ajuda e ombro dos amigos", disse

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.