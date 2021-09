Andréia Horta e Marco Gonçalves se separam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Andréia Horta, 38, e o comediante Marco Gonçalves, 39, não estão mais juntos. A separação foi anunciada por eles mesmos em suas redes sociais. Ambos estavam casados desde 2019.

"Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo. Hoje muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou. Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos", começou Horta.

Em outro trecho, reiterou que ambos estarão sempre próximos um do outro. "O que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito."

Em sua conta no Instagram, Marco também falou sobre a separação. "Fomos felizes e fomos muito. Obrigado pela vida juntos. Agora seguindo cada um no seu caminho com muito amor pelo que passou", escreveu.

Ele reforçou que o relacionamento seguirá em parceria. "Antes casados, agora separados, mas para sempre amigos. Vai com teu sorrisão aí que é lindo demais de ver."

Sempre reservada, Horta contou em 2019, no Lady Night, que havia se casado. Mostrando uma aliança na mão esquerda, a atriz contou um pouco sobre o momento em que vivia. "Expor minha intimidade é difícil para mim e você se irrita com o tanto que sou reservada, mas resolvi vir aqui porque tu é um Marco em minha vida", começou ela, usando uma analogia com o nome do agora ex-companheiro.

A atriz falou sobre como sua vida havia melhorado desde o tempo em que estavam juntos. "Chegou o meu amor! Melhorou tudo, iluminou a vida, tudo mais leve, mais fácil, mais bonito. Meu amigo, meu desejo, meu marido. Sim, me casei pela primeira vez na vida porque agora te encontrei", completou Horta.