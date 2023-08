Andréa Sorvetão diz que não guarda mágoas de Xuxa Meneghel

Your browser does not support the video tag.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andréa Sorvetão disse que perdoou Xuxa Meneghel após ser a única ex-paquita totalmente excluída do documentário da Globoplay. A influenciadora reconheceu ter ficado bem chateada com a apresentadora, mas não guarda mágoas do episódio. "Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Não. Não guardo mágoas. Passou", disse dando a entender que torce por uma reconciliação com a mãe de Sasha.

Comadre de Xuxa, já que sua filha mais velha, Giovanna Antiorio, é afilhada da apresentadora, ela afirmou que não sabia sobre a série e só descobriu depois que seus fãs começaram a questioná-la sobre a participação na produção. "Acho que as pessoas sentiram a minha falta. Não sabia que ia ter o documentário. Não sabia nem fui convidada. A dona de uma festa convida quem ela quer para a festa dela, não é mesmo? E está tudo bem", explicou em entrevista ao SBT.

Andréa Sorvetão e Xuxa Meneghel romperam após a divulgação de um vídeo da ex-paquita com o marido, o cantor Conrado, pedindo trabalho por serem "um casal hétero, cristão e tradicional", em 2021. No ano seguinte, as duas se afastaram ainda mais por causa de divergências políticas. Sorvetão era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto a apresentadora era uma das principais opositoras dele.

Recentemente, Xuxa deixou uma mensagem se solidarizando com Sorvetão após saber o motivo de sua saída da equipe da apresentadora. Andréa contou que foi demitida após ser maltratada por Marlene Mattos. Ela ficou doente e não conseguiu marcar presença em um show ao lado das paquitas. "Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso", relembrou ela para a série É Tão Bom.

"Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito", disse a apresentadora.