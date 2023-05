Anderson do Molejo diz que retomará tratamento contra câncer

Agora, o artista se prepara para a nova fase e fará uma punção no local, além de controlar com quimioterapia. Mas ele garante que está bem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser diagnosticado com um câncer na região da virilha e meses depois anunciar que havia se curado, o cantor do grupo Molejo Anderson Leonardo, 50, revelou em entrevista ao podcast Rocinha Cast que precisará retomar o tratamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.