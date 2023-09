Anderson, da banda Molejo, é diagnosticado com embolia pulmonar e segue internado

"Após uma revisão médica e novos exames, foi constatado uma embolia pulmonar, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes", informa a nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, foi diagnosticado com embolia pulmonar e está internado. No último final de semana, o perfil do grupo no Instagram informou que o primeiro diagnóstico foi de pneumonia.

