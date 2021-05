Ana Maria recebe Juliette e se emociona ao falar de Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 72, iniciou o programa desta quarta-feira (5) falando sobre o humorista Paulo Gustavo, que faleceu na noite desta terça-feira (4) por complicações com a Covid-19. Ana Maria afirmou que o Mais Você fará uma homenagem ao ator na sexta-feira (7).

"Eu tive o prazer de recebê-lo em casa algumas vezes e era sempre uma delícia", afirmou a apresentadora. Muito emocionada, ela relembrou momentos do ator e continuou: "desejo muita força ao Thales [Bretas], aos filhos Romeu e Gael, que não puderam conviver com esse pai tão especial, e a dona Déa Lúcia".

Após assistir vídeos do ator, ela completou: "E ele se cuidava viu?". Juliette, a campeã do BBB 21, também falou sobre o ator. Ela relembrou uma frase de Guimarães Rosa, que dizia: "As pessoas que amamos não morrem, ficam encantadas".

"Ele é encantado, sempre foi", afirmou a paraibana. Após o momento de homenagens, Juliette contou que ainda não tinha conseguido dormir, muito menos administrar todas as mudanças que viu em sua vida desde a noite desta terça.

"Estou sonhando ainda, não sei explicar", completou. O programa então exibiu diversas cenas da maquiadora durante o reality, e Juliette reagia com caras e bocas. A advogada também ficou muito surpresa vendo todas as homenagens que recebeu de artistas e até mesmo pedidos para maquiá-los.

"Até agora não estou entendendo direito", completou a campeã. Atualmente, Juliette tem mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. Durante a conversa ela também comentou sobre toda a dedicação do apresentador Tiago Leifert e de toda a equipe do BBB, desde os câmeras, até a equipe de limpeza e saúde.

Por fim, Juliette afirmou que sempre sonhou em se inscrever no BBB e que prestava concursos públicos para ser delegada, mas sabia que o resultado iria demorar. Para se inscrever no reality, ela conta que pensou: "A vida é muito breve e eu vou tentar tudo o que eu puder e de todas as formas para conseguir dar uma vida melhor para a minha mãe e minha família."