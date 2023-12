Ana Maria brinca com aposentadoria, mas pede mais tempo de programa em 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria pediu mais tempo de 'Mais Você' no ano que vem, quatro dias depois de brincar com uma possibilidade de se aposentar. No programa desta segunda (25), ela recebeu o cantor Junior Lima.

"Você viu como passa rápido? Eu acho tão rápido esse negócio meu, eu vou pedir mais tempo! Pro Roberto, pro Paulinho, eu quero mais tempo, diretor", disse a apresentadora.

Junior Lima incentivou a apresentadora. "Libera aí mais um tempinho pra gente", afirmou o cantor, que recebeu depoimentos da irmã Sandy, do pai Xororó e da esposa Mônica Benini em homenagem no programa.

'Mais Você' hoje tem 1h10 de duração, contando com os intervalos comerciais. O programa está no ar desde outubro de 1999.

Ana Maria brincou aposentadoria na semana passada. A apresentadora deu a entender que vai fazer os cálculos para saber se já pode se aposentar. "Pode parar com isso", rebateu o papagaio Louro Mané. O assunto surgiu com o quadro 'Tá Lascado', de Gil do Vigor, que trouxe o tema a tona.