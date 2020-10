Ana Maria Braga volta com visual de 21 anos atrás e comemora retorno na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 71, voltou com seu programa Mais Você nesta manhã de segunda-feira (5). A apresentadora se inspirou no visual da sua estreia na Globo há 21 anos para marcar o retorno da atração após meses fora do ar devido à pandemia.

"Já perdi as contas de quantas vezes já mudei de cabelo. Essa renovação é importante, mudar faz bem pra alma. Mas quando estreei na Globo estava com esse rabo na cabeça meio bagunçado e as luvas que viraram moda", contou a veterana das telinhas.

A apresentadora também explicou que por enquanto ainda não está no estúdio oficial, que fica na Berrini, em São Paulo. "Eu tenho as pessoas da minha equipe de SP, todo mundo testado, protegido", acrescentou.

Ana Maria Braga também comentou sobre o tempo do programa, que é provisoriamente menor devido ao horário eleitoral e garantiu: "Mesmo no espaço menor, o nosso trabalho terá o mesmo carinho... estamos com muitas ideias novas, vontade de fazer um jeito diferente."

Desde o retorno do Encontro com Fátima Bernardes, em abril deste ano, Ana Maria fazia entradas ao vivos e causou especulações de infelicidade com a emissora por não ter tido o seu programa de você assim como Bernardes.

Entretanto, Ana Maria negou todos os boatos de sua rivalidade com a apresentadora do Encontro e a agradeceu pelo espaço que recebeu. "Eu estou muito feliz em estar de volta com o nosso Mais Você", afirmou.