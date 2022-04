Ana Maria Braga usa colar de remédios para protestar contra reajuste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 73, iniciou o programa Mais Você (Globo) nesta segunda-feira (4) com um protesto contra o reajuste de 10,89% dos preços dos remédios no Brasil. Ela surgiu utilizando um colar feito com embalagens de remédios.

"Não posso deixar de protestar contra o aumento do preço dos remédios", disse a apresentadora, que iniciou o programa com o hino do Palmeiras, que venceu o campeonato Paulista de futebol neste domingo (3). "Quando você pensa que eu já usei de tudo aqui, agora é hora dos remédios se tornarem um artigo de luxo para uma população tão carente", completou.

Em seguida, Ana Maria deu algumas dicas para que os telespectadores se informem sobre planos de saúde que oferecem desconto na compra dos medicamentos. Além disso, ela também afirmou ser importante pesquisar os preços antes de comprar o remédio.

A Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) do governo federal autorizou reajuste de 10,89% nos medicamentos, e o aumento, foi publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira (1º), já está valendo e pode ser aplicado a qualquer momento em farmácias e drogarias.

Na última semana, farmacêuticos já estavam alertando seus clientes que o preço dos remédios iria subir em breve. A indústria, no entanto, afirma que os novos valores devem ser aplicados em meados de abril por causa dos estoques.

Já os especialistas indicam aos pacientes de uso contínuo que comprem medicamentos o quanto antes, aproveitem programas de desconto do governo federal, das farmácias e dos laboratórios, e pesquisem muito por valores menores e promoções.

Recentemente, a apresentadora apareceu em seu Instagram utilizando uma bolsa de botijão de gás. "Bolsa de luxo", escreveu na legenda. As hashtags usadas pela apresentadora deixam claro que se trata de mais uma crítica aos novos preços dos produtos no Brasil. Uma delas, inclusive, diz: "O Brasil piorou".

No iníco de março, o preço médio do botijão chegou a R$ 150 e os revendedores passaram a parcelar o valor em até dez vezes no cartão de crédito, segundo Robson Carneiro dos Santos, presidente do Sergás (Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás).

Anteriormente, Ana Maria já havia apresentado o Mais Você com um colar de cenouras para protestar contra os preços abusivos do vegetal e de outros alimentos.