Ana Maria Braga se manifesta sobre estupro de grávida sedada em cesárea: 'Estarrecedor'

"Não posso deixar de manifestar minha indignação com esse caso. Eu não tinha entendido direito, tamanho o absurdo. Estupro dentro do centro cirúrgico durante o parto?", começou Ana Maria. Ela explicou que a investigação contra o anestesista terá andamento nesta terça (12) e ouvirá outras testemunhas do caso, como a delegada Bárbara Lomba explicou no programa Encontro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 73, abriu o programa Mais Você (Globo), na manhã desta terça-feira (12), comentando o caso de Giovanni Quintella Bezerra, médico anestesista, preso em flagrante pelo estupro de uma paciente dopada que passava por uma cesárea no Hospital da Mulher Heloneida Studart, no Rio de Janeiro.

