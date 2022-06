Ana Maria Braga se afasta do Mais Você para pagar promessa em Portugal

Recentemente, a apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 e também ficou afastada da apresentação do programa. Ana Maria havia apresentado sintomas de gripe e fez dois testes para saber se estava com coronavírus, que deram resultado negativo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 73, anunciou na manhã desta quarta-feira (15) que não irá apresentar o Mais Você (Globo) durante o feriado de Corpus Christi. A apresentação do programa ficará com Fabrício Battaglini e Talitha Morete nesta quinta (16) e sexta-feira (18).

