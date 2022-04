Ana Maria Braga revela resultado do teste de DNA do 'filho' do Louro José

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desta quinta-feira (14), a apresentadora Ana Maria Braga, 73, revelou o resultado do teste de DNA para descobrir quem seria o filho do Louro José. "O que der positivo bateu com o resultado do Louro José, meu filho", explicou.

"Que rufem os tambores", disse ela, antes de mostrar que Lourinho, personagem que apareceu no Mais Você (Globo) na última terça (5) afirmando ser neto de Ana Maria, é o verdadeiro filho do personagem. "Eu já sabia, obrigado meu pai!", comemorou o papagaio.

Antes do resultado do teste, o "filho" do Louro José teve uma surpresa. Outro papagaio surgiu na recepção dos estúdios da Globo pedindo para falar com Ana Maria. O novo personagem, que usa um moicano, desejou boa sorte para o Lourinho. "Você vai representar um cara que trouxe muita alegria para o Brasil inteiro", disse o outro papagaio.

A apresentadora ainda abriu uma votação online para que os internautas possam escolher o nome artístico do novo papagaio do programa. As três opções que mais apareceram em sugestões são: Louro Mané, Louro Jr. e Lourito. Ana Maria afirmou que o resultado deve sair na próxima segunda-feira (18).

Ana Maria recebeu o "filho" do Louro José pela primeira vez em seu estúdio de gravação na última quinta-feira e decidiu fazer um exame de DNA no personagem. "Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai", disse para o papagaio.

A apresentadora ainda contou que há algum tempo fez um teste de DNA no Louro José para descobrir o sexo do animal, e que todos os registros estavam guardados. Ana Maria disse que o laboratório estava pronto para fazer o exame, e que depois, se o Lourinho tivesse tempo, poderia voltar para experimentar a receita que ela irá mostrar.