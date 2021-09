Ana Maria Braga pede desculpas por uso de expressão racista e afirma que não repetirá o erro

Em março deste ano, a apresentadora também pediu desculpas por ter citado o termo "racismo reverso" para criticar as atitudes de Lumena dentro do BBB 21.

Ana Maria tinha dito, em conversa com Fabrício Battaglini, que estava com "inveja boa, inveja branca" do repórter porque ele estava em uma plantação de girassóis.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 72, pediu desculpas nesta quinta (23) no Mais Você (Globo) por ter usado uma expressão racista durante o programa ao vivo do dia anterior. Na ocasião, ela falou "inveja branca", o que gerou diversas críticas nas redes sociais.

