Ana Maria Braga pede desculpas por falar em 'racismo reverso' na TV

"Ontem li várias postagens informando que eu havia feito comentários equivocados. Foi quando mostramos a Lumena sobre branquitude se referindo à Carla Dias. Usei a expressão 'preconceito reverso' entendido como racismo reverso. As críticas me fizeram ir atras da informação", começou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 71, abriu o seu Mais Você desta terça-feira (2) pedindo desculpas por ter citado o termo "racismo reverso" para criticar as atitudes de Lumena dentro do BBB 21.

